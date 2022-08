Köln stürmt in die Gruppenphase der Conference League

Der 1. FC Köln hat seine Feuerprobe in der Conference League gemeistert und ist in die Gruppenphase eingezogen.

Der 1. FC Köln hat seine Feuerprobe in der Conference League gemeistert und ist in die Gruppenphase eingezogen. Beim ungarischen Außenseiter FC Fehervar gewann das Team von Trainer Steffen Baumgart das Play-off-Rückspiel nervenstark mit 3:0 (1:0), machte damit die 1:2-Niederlage aus dem ersten Duell wett - und kann sich über einen warmen Geldregen freuen.

Knapp drei Millionen Euro kassiert der FC für den Einzug in die Gruppenphase, dort gibt es bei den drei Heimspielen und mit möglichen Punkteprämien noch deutlich mehr zu verdienen. Geld, das der Klub bestens gebrauchen kann. Am Freitag werden die Gruppen in Istanbul ausgelost.