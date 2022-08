Conference League: Hübers, Skhiri und Schindler schießen Köln nach Europa - Baumgart sieht Rot

Auch in der Conference League ist in der anstehenden Saison ein deutscher Vertreter dabei. Der 1. FC Köln schafft im Rückspiel die Qualifikation.

Der 1. FC Köln hat sich für die UEFA Conference League qualifiziert. Dank eines 3:0(1:0)-Sieges im Rückspiel bei FC Fehervar spielt der Bundesligist diese Saison auch in Europa mit. (NEWS: Alles Wichtige zur Conference League)

Timo Hübers (10.), Ellyes Skhiri (46.) und Kingsley Schindler (90.+4) drehten das Duell mit dem ungarischen Team, dass das Hinspiel in Köln vor einer Woche mit 2:1 gewonnen hatte.

Auf wen die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in der Gruppenphase treffen wird, entscheidet sich am Freitag. Um 14.30 Uhr findet die Auslosung der UEFA statt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Conference League)

Conference-League-Quali für Köln lukrativ

Die Qualifikation für das europäische Geschäft ist für den klammen Bundesligisten äußerst lukrativ. Knapp drei Millionen Euro bringt die Teilnahme an der Gruppenphase des recht neuen Wettbewerbs, dort winken weitere Einnahmen.

„Der ganze Verein hat etwas geschafft, das wird uns vielleicht erst morgen, übermorgen erst bewusst. Jeder hat gesehen, dass die Jungs alles rausgehauen haben“, sagte Trainer Baumgart bei RTL+ : „Wir sind stolz. Ich freue mich einfach über das Weiterkommen. Wenn ich in die Kabine bin, werde ich wahrscheinlich zusammensacken und ganz ruhig werden.“

„Ich bin sehr erleichtert, in der Summe über 180 Minuten war es verdient. Wir sind alle froh, die Spieler sollen feiern - es war anstrengend“, ergänzte Geschäftsführer Christian Keller: „Wir werden versuchen, die große Unterstützung unserer Fans weiter zurückzuzahlen.“

Wie schon beim Hinspiel vor einer Woche in Köln begann der FC stürmisch - und ging gleich mit der ersten Torchance in Führung. Nach einem Eckball von Florian Kainz drückte Hübers den Ball sehr zur Freude der knapp 3000 mitgereisten Fans per Kopf ins Tor.