Basketball-WM-Quali: Wagner glänzt! Deutschland schlägt Schweden mit Rückkehrer Schröder

Die deutschen Basketballer fahren kurz vor ihrem Start in die Heim-EM einen wichtigen Sieg in der WM-Quali ein. Beim Comeback von Dennis Schröder ist ein NBA-Profi bester Scorer.

„Wir haben in der ersten Hälfte guten Basketball gespielt, auf beiden Seiten des Courts“, sagte Herbert: „In der zweiten Halbzeit hatten wir Probleme in der Offense. Glücklicherweise konnten wir eine zweistellige Führung halten.“

Schröder-Einsatz erst kurzfristig klar

Wegen einer Knöchelverletzung, die er sich am vergangenen Wochenende beim Supercup in Hamburg zugezogen hatte, war Schröder dem Nationalteam am Mittwoch nachgereist. Erst Stunden vor dem Spiel in der Hovet gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekannt, dass der Kapitän auflaufen kann.