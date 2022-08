Ist das die Zukunft des Biathlons? Die Sommer-WM in Ruhpolding mit neuer Dimension

Am Freitag startet die Sommer-WM im Biathlon. Für den Austragungsort Ruhpolding ist es eine Premiere: Zum ersten Mal messen sich die besten Biathletinnen und Biathleten außerhalb des Winters bei einer WM in der Chiemgau Arena.

Felix Bitterling, Sportdirektor-Biathlon des DSV, kündigte bereits im Mai an, dass das deutsche Team um Olympiasiegerin Denise Herrmann „mit voller Mannschaftsstärke“ an den Start gehen wird . Eine Heim-WM sei schließlich „immer etwas ganz Besonderes“.

Biathlon: Sommer-WM in Ruhpolding mit Rekordstarterfeld

IBU: Sommer-Biathlon künftig weiter entwickeln

„Das Thema Sommer-Biathlon hat bereits einen hohen Stellenwert für uns als Verband. Wir wollen es in den kommenden Jahren noch weiter entwickeln“, führte der Sport and Event Director des Weltverbandes weiter aus.

Ruhpolding als Biathlon-Hochburg bekannt

Die IBU wolle den Athleten deshalb „mehr Flexibilität schaffen“. So können die Top-Biathleten der Vorsaison beispielsweise nur am Gala-Massenstart am Sonntag in Ruhpolding teilnehmen