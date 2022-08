Eishockey-WM der Frauen: Deutschland startet mit Enttäuschung gegen Ungarn

Bitterer Start für die deutschen Eishockey-Frauen in die Weltmeisterschaft in Dänemark! Das DEB-Team kassiert eine Niederlage.

Die deutschen Eishockey-Frauen haben beim WM-Auftakt in Dänemark eine Enttäuschung erlebt. Im ersten Gruppenspiel musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler Ungarn mit 2:4 (2:1, 0:2, 0:1) geschlagen geben, nachdem in Füssen in der Vorbereitung noch zwei Siege gegen den Gegner gelungen waren.