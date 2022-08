Vuelta: Evenepoel erobert das Rote Trikot - Tagessieg für Vine

Remco Evenepoel schlüpft bei der Spanien-Rundfahrt in das Rote Trikot des Gesamtführenden. Die sechste Etappe hat es derweil in sich.

Der belgische Radprofi Remco Evenepoel hat bei der Spanien-Rundfahrt das Rote Trikot des Gesamtführenden erobert. Bei der schwierigen sechsten Etappe bei Wind und Regen am Donnerstag kam der 22-Jährige vom Team Quick-Step Alpha Vinyl als Zweiter hinter Tagessieger Jay Vine (Australien/Alpecin-Deceuninck) ins Ziel und verdrängte den Franzosen Rudy Molard (21 Sekunden zurück) von Groupama-FDJ in der Gesamtwertung auf Platz zwei.

In der Gesamtwertung beträgt der Rückstand des Slowenen auf Evenepoel 1:01 Minuten. In den vergangenen drei Jahren hatte Roglic die Vuelta gewonnen.

Am Freitag führt die siebte Etappe das Feld über 190 km von Camargo nach Cistierna. Die Rundfahrt endet am 11. September bei der 21. Etappe mit der Ankunft in Madrid.