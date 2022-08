Formel 1: Entscheidung von Audi fix! Bekanntgabe in Spa?

Die Zukunft der Formel 1 nimmt immer konkreter Formen ab. So steht nach unzähligen Gerüchten und Spekulationen fest, dass Audi fix in die Königsklasse einsteigt.

Ab morgen spricht die Formel 1 wieder ein bisschen mehr deutsch: Wie Sky Deutschland als erstes berichtete, soll am Freitag im Rahmen des GP Belgien in Spa der Einstieg von Audi in die Formel 1 bekanntgegeben werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)