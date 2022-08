DFB-Pokal: Ottensen-Leipzig live im ZDF

Das ZDF überträgt am kommenden Dienstag das DFB-Pokalspiel zwischen Teutonia Ottensen und Cup-Verteidiger RB Leipzig ab 20.46 Uhr live.

Das ZDF überträgt am kommenden Dienstag (30. August) das DFB-Pokalspiel zwischen Teutonia Ottensen und Cup-Verteidiger RB Leipzig ab 20.46 Uhr live. Die Begegnung wird nach einem Anschlag auf den Rasen in Dessau in Leipzig ausgetragen.