Haaland erklärt: Darum wechselte ich zu ManCity

Erling Haaland geht nun für Manchester City auf Torejagd. In einem Interview erklärt der Stürmer die Beweggründe für seine Entscheidung für die Citizens.

Doch der Ex-BVB-Angreifer wollte unbedingt zu dem Star-Trainer. „Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich weiß, dass es immer ums Lernen und Verbessern gehen muss. Du kannst nicht aufhören, nach Wegen zu gucken, um besser zu werden“, schilderte er im Interview mit dem Fachportal FourFourTwo .

Dabei nennt er Karim Benzema von Real Madrid als Vorbild. „Er ist jetzt 34 Jahre alt und plötzlich hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem noch besseren Spieler entwickelt - das ist unglaublich gut. Ich möchte das immer machen“, erklärte Haaland.

Haaland: Besondere Beziehung zu ManCity

Gemeinsam mit seinem Vater schaute er sich die Partie gegen die Queens Park Rangers damals im heimischen Wohnzimmer an. Dabei zitterten die beiden ordentlich, denn ihr geliebter Klub war drauf und dran, den Meistertitel zu verspielen.

Zwei späte Tore von Edin Dzeko und Kun Agüero verhinderten jedoch die Blamage - und sorgten für Jubelstürme bei Familie Haaland. „Ich erinnere mich so gut daran, als ob es gestern gewesen wäre“, erzählte Erling Haaland und fügte an: „Mario Balotelli auf dem Boden, aber er spielt irgendwie den Ball zu Agüero. Er schließt die Augen und trifft, dann es ist nur noch Wahnsinn. Mein Vater und ich springen aus unseren Sitzen und rennen brüllend durch das Wohnzimmer.“

Für einen solchen Moment möchte der 22-Jährige nun in dieser Saison selbst sorgen. Schließlich sind die ausgegebenen Ziele der Verantwortlichen hoch gesetzt. Nicht weniger als der lang ersehnte Champions-League-Titel soll es sein für die Skyblues - die erneute Meisterschaft soll ohnehin rausspringen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Auch Haaland selbst will seine Spuren in der Liga hinterlassen. „Ich habe viel Premier League geschaut, bevor ich hergekommen bin, und ich denke, dass die Neuner-Position in den letzten Jahren seltener geworden ist. Deswegen ist es umso besser für mich“, erläuterte er.