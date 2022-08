Vor Start des Ski-Weltcups: Neue Matterhorn-Abfahrt sorgt für Ärger

Am Matterhorn steigen in der kommenden Saison mehrere Rennen © Imago

„Seit Jahren wird davon gesprochen, dass der Skisport sicherer werden muss“, sagte Christoph Alster, ÖSV-Trainer der Speeddamen, gegenüber der Kronen Zeitung . „Dann wird ein Rennen zu einem Zeitpunkt angesetzt, an dem sich die Damen vor der Nordamerikatournee nochmals erholen und einen Trainingsblock einschieben können.“ (NEWS: Alle Infos zum Wintersport)

Am 5. und 6. November ist jeweils eine Abfahrt am Matterhorn für die Damen im Weltcup-Kalender angesetzt. Bereits eine Woche früher sind die Herren auf dem gleichen Kurs im Einsatz.

In den vergangenen Jahren war der Saisoneinstieg in den schnellen Disziplinen erst Ende November oder Anfang Dezember in Lake Louise, Kanada erfolgt.