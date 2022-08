Anzeige

Kroos wünscht sich "mehr Transparenz" in der Politik Kroos wünscht sich „mehr Transparenz“ in der Politik

Kroos' Wünsche an die Politik © AFP/GETTY IMAGES/SID/THEARON W. HENDERSON

SID

Fußball-Weltmeister Toni Kroos wünscht sich von der Politik „mehr klare Aussagen und mehr Transparenz. Ich denke, man kann der Bevölkerung unverblümte Wahrheiten zumuten, denn die Leute können damit umgehen“, sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid bei „#kroos90 - das Charity-Interview“: „Dadurch entsteht auf lange Sicht wieder mehr Vertrauen in die Politik, da die Menschen die Zusammenhänge und Zwänge hinter den Entscheidungen eher verstehen.“

In dem Interviewband, in dem 90 Prominente - darunter auch Sportler wie Roger Federer oder Usain Bolt, Trainer wie Jupp Heynckes oder Jürgen Klopp, Manager, Fans, Journalisten, Comedians und Künstler wie Robbie Williams - je eine Frage an Kroos stellten, sprach der 32 Jahre alte Fußballprofi über humorvolle Dinge, aber auch ganz ernste Themen. Der Star von Real Madrid nahm sich insgesamt fünf Stunden Zeit.

So antwortet Kroos auf die Frage, welche Nachricht er gern in der Tagesschau hören möchte: "Ich möchte jetzt auch durch die Auswahl einer Nachricht die anderen Konflikte und Brandherde in der Welt nicht kleiner machen. Aber diese Nachricht wäre schon eine gute: 'Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland erfolgreich.'"

Zudem kritisiert Kroos die WM in Katar. "Ich bin definitiv ein sehr großer Feind davon, dass die WM in Katar stattfindet", sagte er und nennt die Austragung "eine Fehlentscheidung der Verbände bei der Vergabe".

Das ungewöhnliche Interviewprojekt, das 179 PDF-Seiten füllt, entstand im Nachgang des Madrider Finalsieges in der Champions League gegen Liverpool am 28. Mai, als Kroos in einem viel zitierten Interview mit ZDF-Reporter Nils Kaben monierte: "Du hattest 90 Minuten Zeit, Dir vernünftige Fragen zu überlegen. Und dann stellst Du mir zwei so Scheißfragen."