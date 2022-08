Kevin Trapp? Alles richtig gemacht, Eintracht Frankfurt! | Kommentar

Kevin Trapp bleibt trotz Angebot von Manchester United in der Bundesliga. Dafür muss man Eintracht Frankfurt gratulieren, findet SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Trotzdem sagte Trapp am Donnerstag ab . Er bleibt Torwart bei Eintracht Frankfurt und damit in der Bundesliga.

Dem Klub kann man nur gratulieren. Kevin Trapp stieg in insgesamt sieben Eintracht-Jahren (2012 bis 2015 und 2018 bis 2022) zu einer Vereinslegende auf, die Nationalspieler wurde und den Europapokal gewann. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Um ihn zu halten, damit man einen Rückhalt in der Champions League hat, verzichtete Eintracht Frankfurt auf eine Millionenablöse. Und geht jetzt volles Risiko.

Erhält Trapp Gehaltserhöhung bei Frankfurt?

Schwieriger Balance-Akt für Eintracht Frankfurt

Krösche wird‘s in den kommenden Verhandlungsrunden von den Beratern zu hören bekommen: Die Begehrlichkeiten sprießen, wohin man schaut. So ist das, wenn man erstmals in die Königsklasse aufsteigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)