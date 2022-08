"Sehr schade" - Markus Rehm über Ausbootung der Behindertensportler bei European Championships

Lückenkemper-Ansage an Sport-Nation

Weltrekordler Markus Rehm beklagt sich bei SPORT1 über die Ausbootung der Behindertensportler bei den European Championships in München. Der Prothesen-Weitspringer erklärt, dass der europäische Leichtathletik-Verband eine entsprechende Anfrage abgelehnt habe.

Die am Sonntag zu Ende gegangenen European Championships in München sind hierzulande in der medialen Wahrnehmung als voller Erfolg verbucht worden.