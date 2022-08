Anzeige

AEW Dynamite: Rätselhafter Schocker im Megaduell CM Punk - Jon Moxley Rätselhafter Schocker um Megaduell

CM Punk verlor bei AEW Dynamite seinen Titel gegen Jon Moxley © AEW

Martin Hoffmann

Der groß angekündigte Titelvereinigungskampf zwischen CM Punk und Jon Moxley bei AEW Dynamite endet nach nur drei Minuten. Was steckt dahinter?

Es hätte eines der größten Matches in der Geschichte des WWE-Rivalen AEW werden können und der TV-Kampf des Jahres, ligenübergreifend. Stattdessen das.

Der große Titelvereinigungskampf zwischen World Champions CM Punk und Interims-Titelträger Jon Moxley endete bei AEW Dynamite nach nur knapp drei Minuten auf rätselhafte Weise. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Jon Moxley besiegt CM Punk in drei Minuten

Moxley besiegte Punk nach nur drei Minuten mit zwei Death Rider DDTs und ist nun unumstrittener Champion, Punk agierte, als ob die Fußverletzung - wegen der er zuletzt mehrere Monate pausiert hatte - wieder ausgebrochen wäre, wurde medizinisch versorgt und von Ringrichtern und Sanitätern humpelnd in den Backstage-Bereich gebracht.

Was genau tatsächlich los ist, blieb zunächst im Dunkeln: In jedem Fall kamen sofort Spekulationen auf, dass die schnelle Niederlage die Bestrafung Punks sein könnte für den Eklat um seine eigenmächtige Bloßstellung von Ex-Champion Hangman Page vergangene Woche - und die Verletzung Punks ein inszenierter „Work“, um dabei dessen Gesicht zu wahren.

„Was CM Punk da gemacht hat, war verantwortungslos": Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Sollte es so sein, würde allerdings verwundern, warum AEW-Boss Tony Khan den Fans in dem groß beworbenen und mit Erwartungen überladenen Match nur drei Minuten bot. Die Möglichkeit, dass Punks Verletzung tatsächlich vor oder während des Matches wiederaufgebrochen ist, steht ebenfalls im Raum.

Stand jetzt steht AEW vor dem großen Pay Per View All Out am 4. September ohne ein Titelmatch da, für den Event in Punks Heimat Chicago war ein Rückmatch zwischen Punk und Moxley erwartet worden. Moxley - früher Dean Ambrose bei WWE - ist der erste AEW-Star, der den Titel zweimal hält.

Krisengipfel vor Dynamite - Eddie Kingston war heimlich suspendiert

Die rätselhaften Geschehnisse spielen sich im Kontext unruhiger Wochen bei AEW ab, der Eklat um Punk und Page soll nur die Spitze eines Eisbergs von „tonnenweise Backstage-Drama“ gewesen sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten gab es vor Dynamite eine Art Krisengipfel zwischen Ligaboss Khan und den Wrestlerinnen, Wrestlern und anderen Aktiven.

Khan hätte dort in einer emotionalen Ansprache Besserung gelobt, auch Legende Chris Jericho und Kommentator Tony Schiavone - der zuletzt eine neue Position im Talent-Management bekommen hat - sollen sich an die Kollegen gewandt haben.

Am Mittwoch sickerte zudem eine weitere Ebene der Wirren hinter den Kulissen durch: Laut Wrestling Observer und Fightful war Eddie Kingston - der vergangene Woche auch einige Hiebe von Punk abbekommen hatte - zuletzt mehrere Wochen heimlich suspendiert, wegen einer verbalen Auseinandersetzung mit dem als Pay-Per-View-Gegner eingeplanten Sammy Guevera.

Die Suspendierung hatte dazu geführt, dass eine eigentlich schon vor Publikum aufgezeichnetes Segment zur Fortführung der Fehde der beiden bei der Freitagsshow Rampage nie gesendet wurde.

Viele neue Matches für All Out

Vor der Kamera stellte AEW bei Dynamite einige Weichen für All Out: Ein großes Match zwischen Chris Jericho und Bryan Danielson ist neu angesetzt, ebenso ein Hassduell zwischen Jungle Boy und Ex-Mentor Christian Cage, ein Tag-Team-Titelmatch zwischen Swerve in our Glory und dem Duo The Acclaimed und ein Gastauftritt der Motor City Machine Guns (Alex Shelley und Chris Sabin), die sich mit Jay Lethal gegen Wardlow und FTR zusammentun.

Der bereits angesetzte Damentitelkampf zwischen Thunder Rosa und Toni Storm fällt derweil wegen einer Verletzung Rosas ebenfalls aus. In einem Vierkampf zwischen Storm, Britt Baker, Jamie Hayter und Hikaru Shida wird stattdessen ein Interimschampion gekürt.

In einem sehenswerten Dynamite-Hauptkampf rückten Ausnahme-Wrestler Will Ospreay und das Duo Aussie Open - eigentlich verortet bei Partnerliga NJPW - mit einem Sieg über das Death Triangle im Turnier um den neuen Trios Title von AEW vor. Das United Empire trifft nun auf die Young Bucks und den frisch zurückgekehrten Kenny Omega, was neben vielen weiteren Andeutungen zuletzt ein Indiz für ein nahendes „Dream Match“ zwischen Ospreay und Omega bei AEW oder NJPW ist.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 24. August 2022:

Jay Lethal besiegt Dax Harwood

Colten Gunn besiegt Billy Gunn

Britt Baker besiegt KiLynn King

AEW World Title Unification Match: Jon Moxley besiegt CM Punk (c) - TITELWECHSEL!

