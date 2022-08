Krösche zu Trapp: "Nicht an Abgang interessiert"

Krösche (Foto) will Trapp in Frankfurt halten © AFP/POOL/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN

Frankfurt am Main (SID) - Sportvorstand Markus Krösche hofft auf einen Verbleib des von Manchester United umworbenen Fußball-Nationaltorwarts Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt. "Transfergerüchte und Spekulationen gehören besonders in dieser Phase der Saison dazu", sagte Krösche der Süddeutschen Zeitung: "Kevin ist ein außergewöhnlicher Torwart, ein Leader und wichtiger Spieler. Wir sind nicht an einem Abgang interessiert."