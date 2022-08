Anzeige

FC Bayern "kein Söldnerverein" - Uli Hoeneß spricht über das Image des Rekordmeisters

Hoeneß begeistert von Bayerns Saisonstart

Uli Hoeneß spricht über das Image des FC Bayern - und die Menschlichkeit des Vereins und seiner Person.

In seiner Zeit als Verantwortlicher beim FC Bayern war sich Uli Hoeneß über all die Jahre nicht zu schade, selbst mit anzupacken. „Wenn Schnee fiel und es noch keine Rasenheizung gab, habe ich beim Freischaufeln mitgeholfen, geschwitzt wie ein Schwein, da habe ich bis heute noch Kreuzschmerzen“, sagte der heute 70-Jährige in der Sport Bild.

Er habe „mit den Spielern Schafkopf gespielt, ihre Stollen angeschraubt, mit ihnen vor dem Spiel in der Kabine den Ball hochgehalten, zur Halbzeit war ich immer ganz nah dran.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Hoeneß, zwischen 1979 und 2009 als Bayern-Manager und zwischen 2009 und 2014 und 2016 und 2019 als Präsident aktiv, glaubt: „Das wäre schwierig heute, weil darüber in epischer Breite berichtet würde.“

Deisler? „Bis zum letzten Moment menschlich gehandelt“

Und auch für Klubs („Es gibt fast keinen Verein in der Bundesliga, dem von uns nicht geholfen wurde“) oder Spieler in Not setzte er sich ein – wie beispielsweise für Ex-Nationalspieler Sebastian Deisler, der an Depressionen litt und als Folge von Erkrankungen und Verletzungen 2007 im Alter von 27 Jahren seine Karriere beendete. (News: Bayern-Neuzugang verblüfft Hoeneß)

„Als er an Depressionen erkrankt war, haben wir bis zum letzten Moment menschlich gehandelt. Obwohl wir viel Geld verloren, haben wir ihn und seinen Berater auch die letzten drei Jahre weiterbezahlt, obwohl wir vor Gericht hätten streiten können“, sagte Hoeneß. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Menschlichkeit“, so fügte er an, „heißt, auch mal großzügig sein, Schwächen zu tolerieren, was zunächst nicht zum Vorteil des Klubs war. Zu zeigen, dass Bayern München eben kein Söldnerverein ist. So was spricht sich rum.“

Hoeneß: Bayern „kein Söldnerverein“

Inzwischen hat der FCB in Europa einen guten Ruf, was auch daran liegt, dass unzählige ehemalige Spieler positiv über ihren Ex-Klub sprechen.

„Dass wir ein familiärer Klub sind, dass es bei uns menschlich zugeht, weiß mittlerweile ganz Europa. Mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hat es eine Zeit lang gedauert, doch jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass auch bei den beiden Bayern kein Söldnerverein ist, wo die Spieler nur des Geldes wegen spielen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zudem gebe es den Standortvorteil der Stand München: „Davon könnte die Liga auch in den nächsten Jahren profitieren.“

