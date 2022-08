Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft der 1. FSV Mainz 05 auf Bayer 04 Leverkusen. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Der FSV gewann das letzte Spiel gegen Augsburg mit 2:1 und belegt mit sieben Punkten den vierten Tabellenplatz. Bayer musste sich am letzten Spieltag gegen die TSG mit 0:3 geschlagen geben.

Neben Leverkusen gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.