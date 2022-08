Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG 1899 Hoffenheim will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den FC Augsburg punkten. Die TSG muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Am letzten Spieltag nahm der FCA gegen den 1. FSV Mainz 05 die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin.