3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Will Rot-Weiss Essen den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss bei SpVgg Oberfranken Bayreuth gewonnen werden. Am letzten Spieltag nahm Bayreuth gegen den FSV Zwickau die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich Essen kürzlich gegen den FC Ingolstadt 04 zufriedengeben.