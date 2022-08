Champions League: Auslosung der Gruppenphase mit Bayern, BVB, Leipzig, Leverkusen & Frankfurt LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League 2022/23 findet am Donnerstag in Istanbul statt. Wen zieht das deutsche Quintett? Alle Infos zu Procedere und Übertragung.

Am 25. August wird in Istanbul die Gruppenphase der Champions League 2022/23 ausgelost. Durch den Triumph von Eintracht Frankfurt in der Europa League gehen erstmals fünf deutsche Mannschaften an den Start. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)