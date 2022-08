Champions League Playoffs: Bayern-Leihgabe Malik Tillman bricht den Rangers-Bann!

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren werden die Schotten wieder in der Königsklasse auflaufen - entscheidenden Anteil am umjubelten Comeback hatte Malik Tillman. Der Leihspieler des FC Bayern bereitete den einzigen Treffer des Playoff-Rückspiels gegen PSV Eindhoven am Mittwochabend mustergültig vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Für Tillman ist es bereits der zweite wichtige Scorerpunkt in der Qualifikation für den größten europäischen Klubwettbewerb. Schon beim Drittrundenduell mit Union SG traf er. Und auch in der Liga netzte die Bayern-Leihgabe schon ein. Bisher ist der Transfer des gebürtigen Nürnbergs, der für die US-Nationalmannschaft auflaufen will, also ein voller Erfolg.