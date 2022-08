US Open: Viktoria Asarenka-Absage bei Ukraine-Benefizveranstaltung

Viktoria Asarenka verzichtet auf ihre Teilnahme an einer Benefizveranstaltung der US Open für die Ukraine. Die Absage birgt politischen Zündstoff.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Viktoria Asarenka verzichtet auf eine Teilnahme an einer Benefizveranstaltung der US Open für die Ukraine.

Hintergrund ist, dass ukrainische Spielerinnen um Marta Kostyuk ihr Bedenken an einer Teilnahme der Belarussin bei der „Tennis Plays for Peace Exhibition“ in Flushing Meadows geäußert hatten.