Abschied von Bayern: Fein wechselt zu Excelsior Rotterdam

Der gebürtige Münchner Adrian Fein verlässt den deutschen Rekordmeister FC Bayern und wechselt in die niederländische Eredivisie zu Excelsior Rotterdam. Das teilten die Münchner am Mittwochabend mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kam bei Bayern nie zum Zuge und wurde stattdessen mehrmals verliehen, zuletzt an Dynamo Dresden.