Adrian Fein verlässt den FC Bayern - Eigengewächs geht nach 16 Jahren endgültig

Der Mittelfeldspieler wechselt zum niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam. Dies gab der FCB am Mittwochabend offiziell bekannt. Der 23-Jährige war schon 2006 vom TSV 1860 München zum Rekordmeister gekommen und hatte anschließend sämtliche Jugendmannschaften bei den Roten durchlaufen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach dem Sprung in den Herrenbereich (den Profivertrag unterschrieb er 2019) wurde er gleich mehrfach ausgeliehen, unter anderem lief er in den vergangenen Jahren für den Hamburger SV und Greuther Fürth auf.

In Rotterdam erhält Fein einen Vertrag bis 2024. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Trotz Vertrag: Fein geht wohl ablösefrei

„Adrian Fein ist in jungen Jahren zu uns gekommen und wurde auf dem FC Bayern Campus zum Profi ausgebildet. Er hat in den letzten Jahren als Leihspieler bei PSV Eindhoven oder dem Hamburger SV wertvolle Erfahrungen gesammelt und ist nun bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere“, sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“