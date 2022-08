Das ist das Remake von Alone in the Dark - gamescom 2022

Anzeige

Wir haben uns auf der gamescom Alone in the Dark angeschaut und verraten euch erste Details zum Remake des 1992 erschienen Horrorspiels © THQ Nordic

Florian Merz

Mehr als 30 Jahre ist es her, seit Edward Carnby und Emily Hartwood in Alone in the Dark gegen Geister, Zombies und allerlei andere Schreckgestalten kämpften. Nun plant THQ Nordic ein Remake. Wir haben es uns auf der gamescom angeschaut.

Monströse Gestalten, die durch dunkle Gänge schleichen, nur darauf warten der vorbeieilenden Spielfigur den Gar auszumachen. Von sich mit gemäßigter Geschwindigkeit bewegenden Zombies, bis hin zu dauersprintende Killerwürmen haben Spiele wie Silent Hill, Resident Evil oder Dead Space all das zu bieten, was dem geneigten Horrospiel-Fan das Herz schneller schlagen lässt.

Doch egal wie gruselig oder blutig ein Spiel am Ende ausfällt, alle Games, die dem Survival-Horror-Genre entstammen, können problemlos auf Alone in the Dark zurückgeführt werden. Nun, 30 Jahre nach der Veröffentlichung des Serienerstlings, plant THQ Nordic die Reihe zu revitalisieren.

Ein Hauch Nostalgie

Im Gegensatz zum Original verfolgt das Remake von Alone in the Dark eine umfangreiche Geschichte, wie es sie in der 92er Variante nicht gegeben hat. Damals ging es darum, den Mord einer Person aufzuklären, jedoch entwickelte sich dieses Vorhaben recht schnell zu einer „Ich muss überleben & den Oberboss besiegen“-Geschichte. In dem von THQ Nordic entwickelten Spiel hingegen wird es verschiedene Handlungsstränge geben, die die Spielfiguren verfolgen können. Geheimnisse wollen gelüftet und Rätsel gelöst werden.

„Spielfiguren“ ist zudem das richtige Stichwort, da das neue Alone in the Dark wie das Original die Charaktere Edward Carnby und Emily Hartwood zu bieten hat. Inhaltlich wie spielerisch soll das Ganze dabei in Richtung Resident Evil 2 gehen, sodass Spieler:innen erst dann das große Ganze verstehen, nachdem sie beide Seiten gespielt haben.

Was jedoch neu ist, ist die Perspektive. Während frühere Titel, bis Alone in the Dark: A New Nightmare, eine starre Kameraperspektive boten, kommt das Remake wie eine Mischung aus Resident Evil 4 und The Evil Within daher. Über die Schulter steuern Spieler:innen Edward oder Emily durch die von albtraumhaften Wesen bevölkerte Anstalt Derceto Manor. Genaueres ist über den Spielverlauf noch nicht bekannt, soll aber laut den Entwicklern an eine Detective-Noir-Geschichte der frühen 20er Jahre.

Alone in the Dark auf Next-Gen-Konsolen

Und wann erscheint der neue alte Gruselschocker? Das wollten die Entwickler noch nicht verraten. Gegenwärtig befindet sich Alone in the Dark in einer Alphafassung, jedoch sei es nur eine Frage der Zeit, ehe man den ersten Beta-Status erreiche. Zumindest eines ist bereits bekannt. Wie THQ Nordic bestätigte, erscheint Alone in the Dark für PC, PlayStation 5 und die Xbox Series X.