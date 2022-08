Ex-Bayern-Boss Hoeneß erinnert sich: "Deshalb schrieb ich meine Kündigung"

Hoeneß-Streit um Bayern-Sponsor

Hoeneß: „Ich hätte alles aufgeben müssen“

In seiner Laufbahn gab es noch weitaus dunklere Momente, wie beispielsweise den Flugzeugabsturz am 17. Februar 1982, als er als einziger von vier Passagieren überlebte, oder seine dreieinhalbjährige Haftstrafe, die Hoeneß schlussendlich zur Hälfte verbüßen musste.

Nur wenige Tage nach dem Absturz setzte sich Hoeneß wieder in einen Flieger. „Das war ein Test: Wie ist es, wenn ich in einen Flieger steige? Wie sollte ich den Job weitermachen, ohne zu fliegen?“, erinnert sich Hoeneß: „Ich hätte alles aufgeben müssen. Nach ein paar Wochen war ich dann in der Tretmühle wieder drin. Habe jedoch die Konsequenz gezogen, dass ich nicht mehr in kleinen Maschinen fliege.“