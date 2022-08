Nowitzki drückt Schröder die Daumen: „Muss am Start sein“

Frankfurt am Main (SID) - Dirk Nowitzki hofft, dass der angeschlagene Spielmacher Dennis Schröder rechtzeitig zur Heim-EM wieder fit wird. „Das wäre schon bitter, wenn man den Captain verlieren würde. Er muss schon am Start sein“, sagte das deutsche Basketball-Idol am Mittwoch in Frankfurt am Main.

Teamkapitän Schröder plagt seit dem Vorbereitungsturnier in Hamburg am vergangenen Wochenende eine Knöchelverletzung, im Auftaktspiel der EuroBasket geht es am 1. September in Köln gegen Frankreich. Zum WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Schweden (18.30 Uhr/MagentaSport) reiste er nach, sein Einsatz ist aber offen.