Formel 1: Daniel Ricciardo und McLaren lösen Vertrag auf - Piastri als Nachfolger?

So verzaubert Modelfreundin von F1-Star die Motorsportwelt

Daniel Ricciardo und McLaren Racing gehen am Ende der Saison getrennte Wege.

Das gab der Formel-1-Rennstall am Mittwoch offiziell bekannt. Ricciardos Vertrag war noch bis 2023 gültig, man einigte sich aber auf eine vorzeitige Trennung mit Ablauf der aktuellen Meisterschaft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Es war ein Privileg, in den letzten beiden Saisons Teil der McLaren-Familie zu sein, aber nach mehrmonatigen Gesprächen mit Zak [Brown] und Andreas [Seidl] haben wir beschlossen, meinen Vertrag mit dem Team vorzeitig aufzulösen und uns darauf zu einigen, dass sich unsere Wege am Ende dieser Saison trennen“, bestätigt Ricciardo in einer Mitteilung. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)