ESL One Malaysia LIVE auf eSPORTS1 - KuroKy und Stormstormer wollen Titel

Zum jetzigen Zeitpunkt läuft die Gruppenphase des prestigeträchtigen Events. Gruppe A führen die Chinesen von Team Aster an, während in Gruppe B OG die Führung übernahm.

Die vier besten Teams jeder Gruppe rücken anschließend in die Playoffs vor, wo in einem Double-Elimination Bracket über das Weiterkommen entschieden wird. Im großen Finale nimmt der Gewinner dann 175.000 US-Dollar mit nach Hause. Wer das sein wird, lässt sich schwer prognostizieren, da einige Teams auf Spieler verzichten müssen.

Team Nigmas Star-Carry Amer „Miracle“ Al-Barkawi fällt beispielsweise krankheitsbedingt aus, was die Titelchancen für das Team des deutschen Rekordspielers Kuro „KuroKy“ Takhasomi erheblich reduziert. In Team Entity hofft ein zweiter deutscher Spieler auf eine möglichst hohe Platzierung. Daniel „Stormstormer“ Schoetzau spielt seit der zweiten Tour dieses Jahres in Europas höchster Liga. Ein Erfolg beim ESL One Malaysia wäre sein bisher größter Triumph.