Kevin Trapp zu Manchester United? Diese Rolle spielt Sir Alex Ferguson

Ferguson bei Manchester ein Berater im Hintergrund

In der Sommerpause nutzte Ferguson sein Netzwerk. Torhüter David de Gea ist - trotz hervorragender Leistung in der Partie gegen Liverpool am vergangenen Spieltag - nicht unumstritten beim Premier-League-Klub.

Der Spanier stand vor allem nach dem 0:4 gegen Außenseiter Brentford in der Kritik. Trainer Erik ten Hag meinte nach Schlusspfiff vielsagend, dass er zur Pause „alle hätte rausnehmen“ können. De Geas Vertrag läuft in einem Jahr aus, den bedingungslosen Rückhalt im Klub verspürt er nicht. Der 31-Jährige zählt mit rund 21 Millionen Euro Jahresgehalt zudem zu den Topverdienern. Wird er zeitnah ersetzt?

Kevin Trapp im Fokus von Manchester United

Und was der „Sir“ zu sehen bekam, überzeugte durchaus. Trapp hatte großen Anteil am Erfolg der Hessen in der Europa League. Der Saarländer ist Führungsfigur in Frankfurt, Gesicht des Vereins, er ist mehrsprachig unterwegs.