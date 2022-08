Irrer Bundesliga-Rekord! SC Freiburg stellt Fair-Play-Bestmarke auf

Die Partie in der Mercedes-Benz Arena war das 94. Bundesliga-Spiel in Folge, in dem das Team von Trainer Christian Streich ohne Platzverweis blieb - eine neue Bestmarke! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die letzte Rote Karte der Breisgauer ging auf das Konto von Vincenzo Grifo: Beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am 10. November 2019 sah der bereits ausgewechselte Mittelfeldspieler diese außerhalb des Spielfeldes wegen einer Tätlichkeit in der 10. Minute der Nachspielzeit.

Ein Wochenende zuvor hatte es am 2. November 2019 den letzten „normalen“ Platzverweis für den Sport-Club gegeben: Beim 2:2 in Bremen flog Janik Haberer in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, Nils Petersen gelang damals in der Nachspielzeit in Unterzahl dennoch der Freiburger Ausgleich.