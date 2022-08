Anzeige

BVB droht Hammergruppe! Die Lostöpfe zur Auslosung der Champions League Lostöpfe fix! BVB droht Hammer

"So leicht werden wir das nicht wegkriegen!"

SPORT1

Am Donnerstag steigt die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League 2022/23. Der FC Bayern und Eintracht Frankfurt liegen in Topf 1 - nicht nur dem BVB droht eine Hammergruppe.

Wenn am Donnerstagabend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) die Gruppenphase der Champions League ausgelost wird, liegen erstmals fünf deutsche Teams in den Lostöpfen.

Neben den Top 4 der vergangenen Bundesliga-Saison - dem FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen - ist auch Eintracht Frankfurt qualifiziert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Und: Genau wie die Münchner liegt auch die SGE in Lostopf 1, der neben dem Europa-League-Sieger noch aus dem Champions-League-Sieger sowie den sechs Meistern der besten europäischen Ligen besteht.

Droht der Eintracht der CL-Gau? "Muss sich Sorgen machen"

Einige Top-Teams, darunter Supercup-Gegner Real Madrid, bleiben den Frankfurtern also in jedem Fall erspart - im Gegensatz insbesondere zu Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

BVB in Topf 3: Hammergruppe droht!

Der BVB ist durch sein schwächeres europäisches Abschneiden der vergangenen Jahre in Lostopf 3 abgerutscht, wo auch die Leverkusener liegen. Beiden Teams droht also eine potenzielle Hammergruppe, in der sie beispielsweise schon auf Real Madrid und den FC Liverpool oder auf PSG und den FC Chelsea treffen könnten.

Bei der Ziehung in Istanbul werden am Donnerstagabend acht Vierergruppen mit jeweils einem Team aus jedem Topf ausgelost. Ausgeschlossen sind in der Gruppenphase allerdings Duelle zwischen Mannschaften aus demselben Land.

29 Teilnehmer stehen bereits fest, die letzten drei Mannschaften werden am Mittwochabend in den finalen Playoff-Spielen ermittelt, landen aber auf jeden Fall in Lostopf 4. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der CL-Qualifikation)

SPORT1 zeigt, wie sich die Töpfe zur Auslosung der Königsklasse zusammensetzen.

Die Lostöpfe zur Auslosung der Champions League 2022/23:

Topf 1:

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Mailand

FC Bayern München

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax Amsterdam

Topf 2:

FC Liverpool

FC Chelsea

FC Barcelona

Juventus Turin

Atlético Madrid

FC Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Topf 3:

Borussia Dortmund

FC Salzburg

Schachtjor Donezk

Inter Mailand

SSC Neapel

Benfica Lissabon

Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen

Topf 4:

Olympique Marseille

FC Brügge

Celtic Glasgow

Maccabi Haifa

Viktoria Pilsen

Dynamo Zagreb ODER FK Bodö/Glimt

FK Bodö/Glimt Trabzonspor ODER FC Kopenhagen

FC Kopenhagen PSV Eindhoven ODER Glasgow Rangers