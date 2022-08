Apex Legends: Valkyrie Guide - so spielt Ihr Kairi Imahara richtig

Eine der besten Charaktere in Apex Legends: Valkyrie © EA

Wer in Apex Legends auch im hochgradig kompetitiven Ranked-Modus eine gute Figur machen will, der braucht eine Valkyrie im Team. Immer.

Durch ihren Jetpack kann sie in die Lüfte steigen und sich massive Vorteile im Kampf verschaffen. Wer von oben nach unten zielt, hat es deutlich leichter. Zudem kann sie mit ihrem Raketenschwarm Verwirrung unter Feinden stiften. Zugegeben, die kleinen Raketen machen auch Schaden, allerdings sollte diese Fähigkeit eher als Ablenkung genutzt werden.

Der beste Spielstil mit Valkyrie: Mobilität ist Trumpf

Ihre Ulti ist schlichtweg genial – und eigentlich fast ein bisschen zu stark. Mit ihr fliegt Valkyrie zusammen mit ihren Teammitgliedern hoch in die Lüfte und kann dort Gegner markieren. Enges Zusammenspiel ist wichtig, denn dann können andere Squads zunächst ganz leicht ausgemacht und danach ausgeschalten werden.

Der wichtigste Tipp für Valkyrie ist: Niemals stehen bleiben. Sie ist so mobil wie kaum ein anderer Charakter, kann sowohl offensiv wie defensiv unglaublich schnelle Positionswechsel vollführen und das konstante „anfliegen, Schaden austeilen, wegfliegen“ wird jedes feindliche Team vor größtmögliche Probleme stellen.

Nicht nur Profis wollen sie in so gut wie jedem Spiel dabeihaben, auch Neueinsteiger sollten sie direkt wählen und mit ihr so viel trainieren und spielen wie möglich. Eine gut gesteuerte Valkyrie kann ein Team im Alleingang zum Erfolg führen.