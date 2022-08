Dank Gina Lückenkemper! Sprint-Star Noah Lyles startet bei ISTAF in Berlin

Noah Lyles geht beim ISTAF in Berlin an den Start © AFP/SID/VALERY HACHE

Das ISTAF in Berlin darf sich auf Topsprinter Noah Lyles freuen. Gina Lückenkemper lotst den US-Amerikaner nach Deutschland.

US-Topstar Noah Lyles wird beim ISTAF in Berlin sprinten.

Wie die Veranstalter des größten deutschen Leichtathletik-Meetings am Mittwoch mitteilten, geht der dreimalige Weltmeister am 4. September im Olympiastadion über 100 m an den Start - und mitverantwortlich dafür ist Deutschlands Topsprinterin Gina Lückenkemper.