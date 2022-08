2. Bundesliga: Hannover 96 verpflichtet Sohn von Rock-Legende Phil Collins!

Klangvoller Name bei Hannover 96!

Bereits 12 Konzerte gab Phil Collins in Hannover und trug dabei unter anderem 2007 bei einem Genesis-Konzert eine 96-Jacke. 2019 leakte Sohn Nicholas Collins bei einem Auftritt das neue Trikot von Hannover, da er es auf der Bühne trug. Im Gegensatz zu Nicholas zieht Matthew allerdings die Fußballschuhe dem Schlagzeug vor.

Das 17-jährige Mittelfeld-Talent wechselte aus der Jugendakademie von FC Astoria Walldorf zu den Roten und ist laut 96-Talentchef Achim Sarstedt in einigen Kriterien „ganz besonders aufgefallen“. Sportdirektor Marcus Mann beschreibt den Promi-Sohn in der HAZ als „flink“ und „fußballerisch gut“. Nach zwei Spieltagen wartet Collins allerdings noch auf seinen ersten Einsatz.

In Hannover wohnt der jüngste Sohn der Rock-Legende in einer eigenen Wohnung und verfolgt seinen Traum vom Profi-Fußball. Diesen hat der 17-jährige, wie Vater Phil Collins 2016 in der Bild verriet, bereits schon lange: „Matt liebt Musik, aber noch mehr liebt er Fußball. Er ist sicher, dass er Profi wird. Letztens sagte er: ‚Noch fünf Jahre, und ich bin hier weg.‘ “.