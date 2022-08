Tennis: Angelique Kerber schwanger - keine Teilnahme bei den US Open

Freudige Nachrichten für Angelique Kerber. Die beste deutsche Tennisspielerin erwartet ihr erstes Kind, wird nun aber nicht an den US Open teilnehmen.

Über diese Nachricht dürfte sich Angelique Kerber wohl mehr gefreut haben als über jeden ihrer Grand-Slam-Siege: Laut Bild-Informationen ist die 34-Jährige zum ersten Mal schwanger und wird nicht bei den am Montag beginnenden US Open in New York teilnehmen.