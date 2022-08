Neuer Torwart für Arminia Bielefeld! Martin Fraisl kommt von Schalke 04

Nach dem Fehlstart in die 2. Bundesliga tut sich bei Arminia Bielefeld personell noch etwas. Nach einem neuen Trainer kommt auch ein neuer Torwart - von Schalke 04.

Die Ostwestfalen gaben am Mittwoch die Verpflichtung des österreichischen Torhüters Martin Fraisl bekannt. Der 29-Jährige war in der vergangenen Saison mit Schalke 04 in die Bundesliga aufgestiegen.