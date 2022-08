Radsport: Coup für Bora-hansgrohe! Deutsches Topteam holt Nico Denz

Allrounder Nico Denz schließt sich zur kommenden Saison dem Team aus dem bayerischen Raubling an. Der 28-Jährige aus Waldshut-Tiengen, in diesem Jahr Etappensieger bei der Tour de Suisse, fuhr zuvor in der WorldTour für AG2R (2015 bis 2019) und Sunweb/DSM (seit 2020).