Michael Zorc wird 60: Ein Leben für den BVB

Michael Zorc taucht weiterhin sehr regelmäßig in den Medien auf. Der große Unterschied zu früher allerdings besteht darin, dass sich dies in so gut wie allen Fällen auf Erwähnungen von Sebastian Kehl beschränkt: Der „Nachfolger von Michael Zorc“, heißt es bei Borussia Dortmund - und auch das wird nachlassen. Vor seinem 60. Geburtstag am Donnerstag scheint Zorc zufrieden damit zu sein, nicht immer Rede und Antwort stehen zu müssen.