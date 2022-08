CM Punk und Colt Cabana: Das folgenschwere und hässliche Ende einer Männerfreundschaft

CM Punk vs. Hangman Page: Colt Cabana der „Katalysator“

Boss Tony Khan entschied sich stattdessen, Cabanas auslaufenden Vertrag doch zu verlängern, ihn aber in die kleinere, noch im Neuaufbau befindliche Schwesterliga Ring of Honor zu verschieben. Der Frage, ob dies mit Punk zu tun hätte, wich Khan zuletzt bei einer Medienkonferenz aus.

CM Punk und Colt Cabana: Sie waren wie Brüder

Beim ursprünglichen ROH waren Punk und Cabana als „Second City Saints“ Tag-Team-Champions, Cabana stand bei vielen wegweisenden Momenten an Punks Seite - und war 2005 nach dem ursprünglichen „Summer of Punk“ sein Gegner in Punks emotional zelebriertem Abschiedsmatch vor dessen Wechsel zu WWE. ( CM Punk bei ROH: Wie er die WWE-Revolution vorwegnahm )

Punk und Cabana blieben trotzdem verbunden, 2011 erwähnte Punk den entlassenen Freund in seiner berühmten „Pipe Bomb“, als er dann bei Money in the Bank in der Heimat Chicago gegen John Cena WWE-Champion wurde, zogen Cabana und er gemeinsam um die Häuser.