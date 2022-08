Irre Elfmeter-Technik: Portugiesischer Stürmer mit Fehlschuss in letzter Minute bei Spitzenspiel

Der Portugiese reiht sich mit dieser skurrilen Technik in eine Kategorie mit dem legendären Elfmeter von Simone Zaza 2016 gegen Deutschland ein. Das Problem: Nachdem der erste Elfmeter noch zum 1:1-Ausgleich sorgte, war der zweite Strafstoß ähnlich erfolgreich wie der des Italieners im EM-Viertelfinale. Und das ausgerechnet in der 96. Minute beim Stand von 1:1.

Nach einigen guten Platzierungen in den letzten Jahren dürfte der Blick von CD Feirense in Richtung erste Liga gehen. Jardel Silva hat in den ersten drei Partien immerhin schon ebenso oft genetzt und könnte - wenn er so weitermacht - den portugiesischen Zweitliga-Klub in die Liga NOS schießen.