"Ronaldo könnte einen ganzen Klub erschüttern!" Darum wollen Bayern und Co. CR7 nicht

Cristiano Ronaldo will ManUnited verlassen, um Champions League spielen zu können. Doch Top-Klubs wie Bayern, PSG und Co. haben abgesagt. SPORT1 kennt die Hintergründe für die Absagen.

Denn der portugiesische Superstar will Manchester United unbedingt verlassen, um Champions League spielen zu können. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Allerdings winkten bisher reihenweise Topklubs wie der FC Bayern, Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain dankend ab. Die Red Devils, die „nur“ in der Europa League an den Start gehen werden, schoben ihrerseits einem Wechsel einen Riegel vor und beharren bis heute auf einen Verbleib von CR7.

Dass der Superstar von Trainer Erik ten Hag dann auch noch im Kracher gegen den FC Liverpool (2:1) auf die Bank verbannt wurde, heizt die Situation zusätzlich an. (BERICHT: Ronaldo bei United-Sieg rasiert!)

Wie konnte es für den fünfmaligen Weltfußballer so weit kommen? SPORT1 hat mit dem portugiesischen Fußball-Experten Ricardo Lestre (www.zerozero.pt) über die Gründe für die Absagen gesprochen. Der Insider verrät, wie Ronaldo einen Klub regelrecht erschüttern kann und warum sein Ruf in letzter Zeit merklich gelitten hat. (KOMMENTAR: Keiner will Ronaldo! „Das ist peinlich“)