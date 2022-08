Bayern-Dominanz: Diesen Fehler hat die Bundesliga vor zwölf Jahren gemacht

Bayern in die Super League? "Wäre die einzige Alternative"

Selten war die Dominanz des FC Bayern so deutlich wie in der noch jungen Saison nach drei Spieltagen. Die Münchner grüßen mal wieder von der Tabellenspitze - drei Siege und 15:1 Tore .

SPORT1: Herr Bruchhagen, sind Sie auch gelangweilt von den Bayern wie so mancher Fan?

Bruchhagen: Das kommt jetzt. (lacht) Wenn man das Produkt Bundesliga sieht, dann fühlt man sich schon ein bisschen unwohl. Wenn ich auf die Tabelle schaue, dann wirkt es so, als wenn die Meisterschaft schon bald entschieden ist.

Bruchhagen: „Sehe das seit Jahren mit Sorge“

SPORT1: Was löst das Unwohlsein bei Ihnen konkret aus?

Bruchhagen: Richtig. Ich war 1989 auf Schalke ein junger Manager und damals haben alle Klubs das Gleiche an Geld bekommen. Das war 350.000 D-Mark. Aber der FC Bayern hatte zu der Zeit schon einen Wettbewerbsvorteil.

SPORT1: Was meinen Sie damit?

Bruchhagen: Sie hatten das Olympiastadion, das in den 1970er Jahren ein überragendes Stadion war. Damals finanzierte sich die Bundesliga noch aus Zuschauereinnahmen und Mitgliedsbeiträgen. Die Münchner hatten also ein wettbewerbsfähiges Stadion und sechs Weltmeister von 1974. Das war ein bayerisches Produkt: Maier, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Hoeneß und Müller. Und daraus haben die Bayern in den folgenden Jahrzehnten durch sehr gute Arbeit auch ihren Wettbewerbsvorteil genutzt. Zu dem dann auch noch die Spreizung der Fernsehgelder kam.