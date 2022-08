Formel 1: Schumacher in Spa mit neuem Update-Paket von Haas

Schumacher kündigt an: Diese Stars sind bei "Champions for Charity" dabei

Pünktlich zum Großen Preis von Belgien bekommt Mick Schumacher endlich ebenfalls das neue Update. Dafür sind die Erwartungen von Teamchef Günther Steiner an seine Fahrer groß.

Am kommenden Wochenende kehrt die Formel 1 aus der Sommerpause zurück und der Bolide von Mick Schumacher wird erstmals mit dem aktuellen Update-Paket ausgestattet sein, wie Haas-Teamchef Günther Steiner bei einem Medientermin bestätigte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen durfte dieses bereits Ende Juli in Budapest austesten. Die Strategie begründete Steiner folgendermaßen: „Wir hatten ein Paket vor der Sommerpause fertig, also sagten wir, wir bauen es in ein Auto ein, um Daten zu sammeln“, erklärte der 57-Jährige.