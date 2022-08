Salihamidzic über Haaland-Gespräche: "Will dem Spieler keinen Vorwurf machen"

Was kaum einer mitbekam: So dirigierte Abwehrboss de Ligt

Ex-BVB-Angreifer Erling Haaland wurde vor seinem Wechsel zu ManCity auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußert sich zum Interesse des Rekordmeisters.

Der FC Bayern hat sich auf dem Transfermarkt in diesem Sommer nicht zurückgehalten.

„Wir haben einige Gespräche geführt, klar, das ist ja kein Geheimnis. Wir hatten Sachen im Kopf, die für uns umsetzbar sind“, erläuterte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Bild -Podcast „Phrasenmäher“ das Interesse an Haaland.

Am Ende habe ein Transfer aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, führte der 45-Jährige aus und ergänzte: „Ich will dem Spieler da auch keinen Vorwurf machen. Er hat sich für was entschieden, bei dem er denkt, dass es für ihn besser ist.“