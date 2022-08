HSV: Rotsünder vor Abschied! Aaron Opoku nach Brutalo-Foul mit 1. FC Kaiserslautern einig

Aaron Opoku will den HSV verlassen. Der 23-Jährige, der gegen Darmstadt die Nerven verlor und seinen Gegenspieler trat, möchte zu einem Ligakonkurrenten wechseln.

Am vergangenen Spieltag sorgte Aaron Opoku für Aufsehen durch seinen üblen Tritt gegen Darmstadts Abwehrspieler Fabian Holland und der daraus folgenden Rote Karte. Es könnte seine letzte Aktion im Trikot des Hamburger SV gewesen sein. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Denn wie SPORT1 weiß, will Opoku die Hanseaten nun verlassen und zu Zweitliga-Konkurrent 1. FC Kaiserslautern wechseln.

Der 23-Jährige ist auch schon bei HSV-Sportvorstand Jonas Boldt vorstellig geworden und hat seinen Wunsch geäußert, den Verein nur in Richtung Pfalz verlassen zu dürfen. Mit dem FCK ist er sich weitestgehend einig.

Nach Bormuth nun Opoku?

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen kündigte zuletzt weitere Neuverpflichtungen an. Am Montag wurde mit Innenverteidiger Robin Bormuth die Defensive der Roten Teufel verstärkt. Der 26-Jährige wurde vom SC Paderborn ausgeliehen. Nun soll mit Opoku die Offensive der Pfälzer verstärkt werden.

Noch stellt sich der HSV allerdings quer, man will offenbar pokern. Opokus Vertrag bei den Rothosen läuft noch bis 2024. Er ist auf den offensiven Flügeln einsetzbar, in der vergangenen Saison erzielte er für den Drittligisten VfL Osnabrück drei Tore und lieferte 15 Vorlagen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Auch andere Drittliga-Klubs buhlen weiter um Opoku, doch er möchte nicht mehr verliehen werden, strebt einen festen Wechsel an. Nach SPORT1 -Informationen herrscht auf Spielerseite Unverständnis über das Vorgehen des HSV. Vor zwei Wochen hatte Trainer Tim Walter die Entwicklung des Eigengewächses noch gelobt.

Opoku ist verwundert

Doch die Hamburger hatten Opoku bereits mitgeteilt, dass er gehen soll. Der Offensivmann ist daher verwundert, dass die Hanseaten pokern, obwohl Kaiserslautern in den Verhandlungen Vollgas gibt. Opoku wurde zuletzt zwar für fünf Spiele gesperrt und fehlt erstmal für längere Zeit. Doch auch damit kann sich der FCK arrangieren.

Bei seinen Leih-Stationen Hansa Rostock, Jahn Regensburg und in Osnabrück hatte der Flügelflitzer auf den Außenbahnen auf sich aufmerksam machen können. Nach seiner Sperre will er daran in Lautern anknüpfen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)