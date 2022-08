Eintracht kämpft um Kevin Trapp! Rentenvertrag und mehr Geld für Frankfurt-Keeper? Wird EL-Sieger bei 15-20 Millionen schwach?

Wie SPORT1 bereits berichtete, will Manchester United den DFB-Keeper mit einem fürstlichen Gehalt auf die Insel locken . Doch auch die Eintracht müsste dem Deal zustimmen, doch ist sie dazu wirklich bereit?

Die Hessen wollen ihren Keeper unbedingt behalten. Nach SPORT1 -Informationen müssten die Red Devils ein unmoralisches Angebot über zehn Millionen Euro auf den Tisch legen, um die Frankfurter eventuell noch umstimmen zu können. Bei einer Summe von 15 bis 20 Millionen wäre ein Verkauf denkbar. Am Dienstagnachmittag war bei den Hessen immer noch kein offizielles Angebot aus Manchester eingegangen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Neuer Rentenvertrag für Trapp geplant

Doch Frankfurt verfolgt eigentlich einen anderen Plan. Die SGE will ihrerseits bei Trapp in die Offensive gehen und dem 32-Jährigen mit einem neuen Rentenvertrag zum Bleiben in der Mainmetropole bewegen. Mit diesem soll er den Hessen auch nach seinem Karriereende erhalten bleiben.