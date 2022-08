Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger muss erneut wegen Schilddrüsenkrebs in Behandlung

2017 wird bei Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger erstmals Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Nun muss sich die 31-Jährige erneut in Behandlung begeben.

„Ich wollte meine Fans direkt darüber informieren, dass nach vier Jahren ohne Krebs leider ein Wiederbefall in meiner Schilddrüse festgestellt wurde“, schrieb die Spielerin des FC Chelsea in einer Mitteilung auf Instagram.

„Ich arbeite eng mit meinem Vereinsarzt und einem Spezialisten in London zusammen, und meine Behandlung wird diese Woche beginnen. Ich bin zuversichtlich, dass meine Behandlung genauso effektiv sein wird wie beim letzten Mal und ich freue mich darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und euch alle in Kingsmeadow und an der Stamford Bridge zu sehen.“