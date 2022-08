Sieben Probleme im verflixten siebten Jahr: Was bei Klopp und Liverpool nicht stimmt

Der FC Liverpool steckt direkt zu Saisonstart in einer echten Formkrise. Gerade einmal zwei Zähler und Rang 16 stehen nach drei Spielen zu Buche.

Reds-Coach Jürgen Klopp muss an vielen Schrauben drehen, um sein Team wieder auf Kurs zu bringen.

1. Mittelfeld ohne Thiago zu schwach

Der Ex-Münchner laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Weil auch Fabinho als ordnende Hand auf dem Feld zuletzt angeschlagen war, hatte Liverpool in der Zentrale Schwächen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Er kritisierte vor allem die fehlenden Alternativen: „Schauen Sie sich die Bank an - sie haben keine Spieler, die das Spiel verändern können.“

2. Ist Darwin Núnez gut genug?

Auf bis zu 100 Millionen Euro kann sich die Ablöse für Darwin Núnez durch Bonuszahlungen an Benfica Lissabon noch erhöhen. Doch ist der Stürmer das Geld wert?

Klopp kündigte sogar ein Extra-Training für den Rot-Sünder an: „Wir werden seine Sperre produktiv nutzen und ihn stärker machen. Das ist aber keine Strafe.“

3. Abwehrchef van Dijk im Formtief

Seit seiner Ankunft 2018 ist Virgil van Dijk der Fels in der Brandung beim FC Liverpool. Doch aktuell befindet sich der 31-Jährige in einem Formtief.

Gegen ManUnited fiel dem Niederländer im Spielaufbau wenig ein, zudem wirkte er in manchen Szenen ungewohnt passiv. Beim Treffer von Jaden Sancho blieb van Dijk auf Distanz und versuchte nur, den Schuss abzuwehren, statt anzugreifen.

„Ich weiß, dass man ihn nie auf dem Boden sieht, und das ist eine Stärke eines Verteidigers - wenn ein Verteidiger die ganze Zeit auf dem Boden liegt, ist das kein gutes Zeichen“, meinte Experte Carragher: „Aber ab und zu, wenn man in der sprichwörtlichen Klemme steckt, muss man sich auf den Ball stürzen. Bei diesem Tor stand er buchstäblich da. Da musst du rausfliegen und dich einfach auf ihn stürzen.“

Nachdenklich wurden die Fans auch beim Anblick nach dem Treffer. James Milner schrie den Abwehrchef an und gestikulierte wild. Offenbar sind die Teamkollegen aktuell auch nicht zufrieden mit van Dijk.

4. Ist Klopps Zauber verflogen?

Das siebte Jahr war für Klopp schon beim BVB die schwerste Zeit. Noch am 19. Spieltag war Dortmund Tabellenletzter und schaffte es nur durch einen enormen Kraftakt noch in die Europa League. Der Trainer zog nach dieser Spielzeit den Stecker und verkündete seinen Abgang. In Mainz - ebenfalls im 7. Jahr - nahm er nach dem verpassten Wiederaufstieg seinen Hut.