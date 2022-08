Vuelta: Roglic siegt und übernimmt die Gesamtführung

Der 32 Jahre alte Slowene, der die Spanien-Radrundfahrt drei Jahre in Folge gewonnen hat, kam bei der 152 Kilometer langen Etappe von der baskischen Hauptstadt Vitoria-Gasteiz nach Laguardia am Dienstag in 3:31:05 Stunden als Erster ins Ziel.

Zuvor wurden die ersten drei Etappen am Auftaktwochenende in den Niederlanden ausgefahren. Dort gewann Sam Benett aus Irland zwei Etappen in Folge, das Teamzeitfahren zum Auftakt ging an das Jumbo-Visma-Team.